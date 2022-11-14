 

Глава минфина США Йеллен анонсировала санкции против «транснациональной сети» по закупкам для российского ВПК

14.11.2022, 6:00, Новости дня
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США введут санкции против транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупками для российского военно-промышленного комплекса, сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен.

Йеллен сообщила, что санкции введут против 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе тех, кто выполнял функции финансовых посредников. По словам Йеллен санкции станут элементом масштабных попыток США сорвать «военные усилия» России, а также лишить российскую сторону «необходимого оснащения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, в октябре замминистра финансов Уолли Адейомо заверил, что Вашингтон может вводить санкции в отношении государств, фирм и людей за поставки боеприпасов РФ или поддержку ее ВПК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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