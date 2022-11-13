 

Канцлер ФРГ Шольц: Вьетнаму нужно определиться с позицией по Украине

13.11.2022, 18:00, Новости дня
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Власти Вьетнама должны занять ясную позицию в отношение происходящих вокруг Украины событий, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с вьетнамским премьером Фам Минь Чинем.

DPA пишет, что Шольц желал бы «ясного позиционирования» властей Вьетнама в вопросе конфликта на Украине, который, на его взгляд, является нарушением международного права с опасностью «прецедентных последствий», передает ТАСС.

«Маленькие страны больше не могут быть в безопасности и не опасаться действий их более крупных и сильных соседей», – добавил он.

Шольц находится с рабочей поездкой во вьетнамской столице Ханое. Там он встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем и генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а далее отправится в Сингапур, где примет участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса.

Ранее Вьетнам, как Китай и Индия, воздержавшись от голосования, не поддержали резолюцию ООН по Украине, осуждающую спецоперацию РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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