Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры республики.
Как отмечает РИА «Новости», в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях тревога объявляется в третий раз за день.
Напомним, в субботу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет