Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

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13.11.2022, 18:00, Новости дня
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В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры республики.

Как отмечает РИА «Новости», в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях тревога объявляется в третий раз за день.

Напомним, в субботу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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