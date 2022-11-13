Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры республики.

Как отмечает РИА «Новости», в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях тревога объявляется в третий раз за день.

Напомним, в субботу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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