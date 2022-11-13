Опубликовано видео казни бойца “несуществующей” ЧВК “Вагнер” – ему в России размозжили голову кувалдой за переход на сторону Украины

Близкий к ЧВК “Вагнер” телеграм-канал GreyZone 12 ноября опубликовал видео, на котором боец признается, что перешел на сторону Украины, после чего “вагнеровцы” проводят внесудебную казнь в духе ИГИЛ*.

В ролике бывший заключенный Евгений Нужин лежит с привязанной скотчем головой к кирпичу или бетонному блоку.

Как утверждается, Нужин отбывал длительный срок за убийство, был завербован в ЧВК, ушел на фронте, но сразу сдался в плен украинцам, и затем давал интервью.

Украинским СМИ он заявил, что в июле в колонию на вертолете прилетел Евгений Пригожин. По его словам, всех заключенных согнали на плац, он предложил им поехать воевать в Украину. Решили поехать 92 человека. Пленный говорил, что поехал специально, чтобы сдаться в плен и воевать на стороне Украины.

По его словам перед внесудебной расправой, “в Киеве кто-то ударил его по голове”, и вскоре он очнулся в неволе у вагнеровцев, где ему сказали, что его будут “судить”.

“И ему вроде бы поверили, так, например, 12 октября 2022 года он даже дал интервью их СМИ, рассказывая, что хочет воевать за Украину, и судя по отзывам в комментариях, в его искренность поверили даже украинские зрители. Но вот, видимо, только не в “Вагнере”, так как тот, кто приблизительно в теме, знает, что кувалда и предатели имеют для «оркестра» тесную связь. И вот, пропав внезапно из под следствия в Киеве, предатель получил их традиционное исконно-вагнеровское наказание”, – сказано в посте в ТГ-канале GreyZone.

По другой версии Нужин попал в руки ЧВК “Вагнер” в результате обмена. Но подтверждений этому нет.

После слов “признания” мужчине разбивают голову кувалдой.

Как отмечают многие в комментариях – публикация видео может служить очередным “предупреждением” для завербованных в ЧВК “Вагнера” заключенных.

Отметим, ранее “бизнесмен” и бывший “повар Путина” Евгений Пригожин заявил, что основал военную компанию наемников ЧВК “Вагнер”. Позднее он несколько раз выступал с резонансными заявлениями, критикуя руководство армии в управлении “специальной военной операцией”.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация