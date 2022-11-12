Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.»

Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».

Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.

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