 

Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак

12.11.2022, 21:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.»

Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».

Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.20 / France 24 – итальянцы не в восторге от ужесточения карантинных мер

07.07.21 / Видео: Эстония требует кусок России

18.01.22 / Медведчук – украинские власти проводят политику пещерной русофобии

10.07.21 / Вице-премьер Украины назвал условие вступления страны в ЕС и НАТО

19.04.21 / В Украине зафиксирован наименьший за последний месяц суточный прирост больных с COVID-19

11.01.21 / Гривна к доллару укрепилась до 28,28 грн/$

18.02.22 / Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе

04.12.21 / В офисе Зеленского заявили о заинтересованных в дестабилизации Украины силах

20.11.21 / GT – для поддержки мировой экономики Китай продвигает многостороннюю торговлю, в то время как США ищут сделки в «узких кругах»

15.01.21 / Землетрясение в Индонезии разрушило больницу, есть жертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика