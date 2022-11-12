 

Fox News: Политика США по Украине останется неизменной в случае победы республиканцев

12.11.2022, 21:35, Новости дня
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Не стоит ждать разворота в политике США в отношении Украины, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей и сенате, поддержка киевским властям продолжится, сообщил обозреватель Fox News Джей Карафано.

Он считает, что в случае победы республиканцы проведут более четкую черту между реальной помощью Украине и расточительной политикой администрации Джо Байдена, передает РИА «Новости».

Карафано подчеркнул, что «красные» могут потребовать от ЕС  партнеров увеличения объемов поддержки ВСУ, а конгрессу США придется приложить усилия, чтобы не допустить превращения Украины во второй Ирак или Афганистан.

Между тем, член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова) заявила, что если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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