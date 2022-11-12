Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
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На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.
На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12 этаже», передает «Царьград».
Отмечается, что в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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