 

Глава Новой Каховки Леонтьев заявил об отсутствии угрозы для функционирования Северо-Крымского канала

12.11.2022, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Угроза для функционирования Северо-Крымского канала на данный момент отсутствует, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

Как отметил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области, Северо-Крымский канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 октября глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев предупреждал, что возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.21 / При стрельбе в американском штате Алабама пострадали пять человек

01.12.20 / Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году – Таран

23.12.21 / Американский сенатор – на Украине многое поставлено на карту — для Европы, Америки и всего мира

29.07.22 / Уровень коллективного иммунитета к COVID в России снизился до 10,7%

11.02.22 / Сборная Украины по футболу ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

06.10.20 / ФСБ как угроза безопасности России

28.09.20 / Парк “Киото” пострадал от коррупции дважды – Борислав Береза прокомментировал строительство нового ТРЦ

20.02.21 / Хорьковые барсуки и кролики — эксперты ВОЗ назвали основных подозреваемых на передачу коронавируса людям

30.05.21 / Россиян предупредили о передающихся через укусы комаров заболеваниях

04.08.21 / Fox News – англоязычный мир теряет гражданские свободы из-за COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика