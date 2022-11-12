Глава Новой Каховки Леонтьев заявил об отсутствии угрозы для функционирования Северо-Крымского канала

Угроза для функционирования Северо-Крымского канала на данный момент отсутствует, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

Как отметил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области, Северо-Крымский канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 октября глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев предупреждал, что возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана.

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