 

ABC: На пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере выявили порядка 800 заразившихся коронавирусом

12.11.2022, 4:30, Новости дня
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На пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess с более чем 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа выявлено порядка 800 случаев заражения коронавирусом, сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных – пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах. Круиз длился 12 дней, и резкий рост случаев заболевания начали фиксировать в середине пути. По сообщению вещательной корпорации, департамент здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на круизном лайнере объявлено предупреждение о вспышке COVID-19, передает ТАСС.

В марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса власти Австралии ввели запрет на заход круизных лайнеров в порты страны, который был отменен лишь 18 апреля 2022 года, однако фактически деятельность операторов круизных судов была восстановлена только к концу мая, а первый лайнер вышел в круиз 1 июня 2022 года.

Напомним также, в январе власти Австралии признали эффективность вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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