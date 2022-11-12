Министр просвещения Кравцов провел в Мариуполе педсовет для представителей новых российских регионов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел в Мариуполе педагогический совет с учителями, директорами школ, воспитателями, педагогами дополнительного образования, родителями, представителями Минобрнауки ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и муниципальных органов управления образованием.

Педагогический совет, который министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел в Мариуполе для представителей новых регионов России, был посвящен теме интеграции в единое российское образовательное пространство и открывающимся в связи с этим возможностям и перспективам, говорится в материале, опубликованном на сайте Минпросвещения.

Как отметил министр, это важнейшая, историческая встреча. Он выразил уверенность, что такие мероприятия позволят привлекать коллег из новых регионов к участию во всех обсуждениях, касающихся образовательного процесса. По словам Кравцова, мало кто верил, что 1 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей откроется 1334 школы – но это произошло, в том числе благодаря участникам этого педагогического совета. Министр просвещения РФ пообещал делать все, чтобы в регионах появлялись новые прекрасные школы. «У нас общие задачи и общие единые цели – дать качественное образование ребятам», – подчеркнул Кравцов.

Он сообщил, что вопрос развития образования в новых субъектах Российской Федерации рассматривался на коллегии Минпросвещения, проект программы развития был представлен на первом педагогическом совете, который прошел по теме: «Интегрируемся в единое российское образовательное пространство: строим школу возможностей и перспектив».

В ходе педсовета министр призвал участников мероприятия обратить внимание на то, какие есть вопросы и проблемы, чтобы решать их совместно и максимально оперативно. Он отметил, что важно выстроить работу на системной основе и организовать учебный и воспитательный процесс в школах, расположенных в новых регионах.

Кравцов обратил внимание, что в 2022 году расширился состав претендентов в самом значимом профессиональном конкурсе для педагогов «Учитель года России», и впервые в финале участвовала педагог из Донецкой народной республики. Учитель истории и обществознания из города Макеевки Юлия Бахмутская вошла в число призеров конкурса.

В ведомстве подчеркнули, что в фокусе внимания Минпросвещения РФ остается система среднего профессионального образования – это направление пользуется большой популярностью у молодых людей из всех уголков России, и важно передать опыт развития системы СПО, методики и технологические решения в новые регионы. Еще один ключевой момент – это развитие педагогического образования. Министр просвещения РФ отметил, что профильные вузы в этих регионах продолжат свою работу и войдут в число федеральных площадок для подготовки учителей.

В свою очередь председатель Комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова обратилась к участникам педсовета и поблагодарила их за работу и за проекты, которые они предложили реализовать на федеральном уровне. Она отметила важность идей и инициатив участников мероприятия, одна из которых – сохранение истории о подвиге молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны. Казакова заверила, что роман «Молодая гвардия» обязательно будет изучаться во всех российских школах.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил Минпросвещения РФ за поддержку, оказанную в преддверии учебного года, и за постоянное внимание к развитию системы образования ДНР. Он напомнил, что в регионе ремонтируются школы, колледжи, детские сады, они оснащаются самым современным оборудованием, получают учебники, учебно-методическую и художественную литературу, а ребята присоединяются к федеральным проектам, в том числе к конкурсу «Большая перемена», участниками которого стали 32 тыс. школьников республики.

Пушилин отметил, что интеграция ДНР в систему образования РФ – это забота о будущем, чтобы дети имели возможность получать глубокие знания, развивать свои творческие способности и расширять кругозор.

В рамках педсовета также состоялось награждение педагогов благодарственными письмами Федерального Собрания Российской Федерации и ведомственными наградами Министерства просвещения России.

Напомним, 4 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о заселении 15 семей в новый район в Мариуполе.

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