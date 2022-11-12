 

Канцлер Германии Шольц объявил о решении Берлина не вводить санкции против российского газа из-за зависимых стран ЕС

12.11.2022, 0:17, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намеренно не вводил санкции в отношении российского газа, чтобы не создавать трудности для стран ЕС с сильной зависимостью от поставок этого вида топлива из РФ.

В ходе выступления на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland, канцлер Германии заявил, что Берлин намеренно не ввел санкции против РФ по газу из-за зависимости многих стран ЕС от поставок газа из России, передает ТАСС.

По словам Шольца, в Берлине не хотели создавать для таких стран трудности, поэтому никогда не решались на этот шаг. В то же время он вновь напомнил, что не существует санкций в отношении трубопровода «Северный поток» и Ямал – Европа. Тем не менее, по словам Шольца, поставки газа по «Северному потоку» все равно прекратились. В этих условиях, как заметил глава правительства ФРГ, Германия должна диверсифицировать маршруты поставок газа, чтобы никогда не быть настолько зависимыми от кого-либо.

Напомним, во вторник появились сообщения, что Евросоюз перестал считать введение потолка цен на газ эффективным инструментом. Днем ранее в Британии признали бесполезность эмбарго на российский газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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