Путин перекрестил операционную, в которой делали операцию на мозге пациенту в сознании
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Президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА, в одной из операционных пациенту проводили операцию на мозге, при этом человек находился в сознании.
Врачи объяснили, что такая методика позволяет выполнять все хирургические задачи и при этом находиться в полном контакте с пациентом, передает ТАСС.
Путин смог через специальное окно в операционной посмотреть, что происходит внутри.
Медики рассказали главе государства о том, как проходят подобные операции. Перед тем как уйти, Путин перекрестил двери операционной.
В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий.
Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова.
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