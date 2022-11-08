 

Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам

08.11.2022, 6:05, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.

Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведут эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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