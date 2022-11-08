Источники РБК: Анкара с ноября закрыла небо Турции для российских самолетов с двойной регистрацией

Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, информирует РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов в Египет увеличилась на 20–30 минут, однако это не отразилось на стоимости туров, передает РИА «Новости».

В Минтрансе сообщили, что намерены обсудить с Анкарой этот вопрос в ближайшем будущем. В ведомстве отметили, что для исключения нарушения Чикагской конвенции бермудским властям необходимо исключить из своего реестра самолеты, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России. По словам представителя министерства, затягивание дерегистрации авиарегистром Бермуд является грубым нарушением конвенции.

Как подчеркнули в Минтрансе, сейчас недружественные страны обвиняют Россию в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции.

В июне представитель РФ в ИКАО заявлял о нарушении рядом государств фундаментальных положений Чикагской конвенции о безопасности полетов.

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