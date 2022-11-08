 

Источники РБК: Анкара с ноября закрыла небо Турции для российских самолетов с двойной регистрацией

08.11.2022, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, информирует РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов в Египет увеличилась на 20–30 минут, однако это не отразилось на стоимости туров, передает РИА «Новости».

В Минтрансе сообщили, что намерены обсудить с Анкарой этот вопрос в ближайшем будущем. В ведомстве отметили, что для исключения нарушения Чикагской конвенции бермудским властям необходимо исключить из своего реестра самолеты, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России. По словам представителя министерства, затягивание дерегистрации авиарегистром Бермуд является грубым нарушением конвенции.

Как подчеркнули в Минтрансе, сейчас недружественные страны обвиняют Россию в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции.

В июне представитель РФ в ИКАО заявлял о нарушении рядом государств фундаментальных положений Чикагской конвенции о безопасности полетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.21 / Байден и Путин впервые поговорили по телефону. Президент США подтвердил поддержку Украины

11.07.20 / На очистном сооружении в Китае произошел взрыв, есть пострадавшие

06.07.20 / Британия провозгласила себя «силой добра»

19.09.20 / В здание посольства США в РФ врезался Range Rover

31.07.21 / Байден дал оценку переговорам с Россией по стратегической стабильности

07.12.21 / Лидер республиканцев США призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

14.10.21 / “В какой-то момент обнаружил себя на их заднем дворике”. Чмерковский рассказал, как познакомился с Викторией и Дэвидом Бекхэмами

31.08.21 / Белорусскому комику запретили жить в РФ после шутки, что “русские обмазываются говном”

16.08.20 / Страны ЕС отказались принимать мигрантов из-за коронавируса

15.02.21 / До конца столетия озоновый слой должен восстановиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика