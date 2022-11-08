 

Белый дом: Консультации Москвы и Вашингтона сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях между Россией и США

08.11.2022, 0:05, Новости дня
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Консультации администрации Соединенных Штатов с правительством РФ на высоком уровне сосредоточены только на сокращении рисков в двусторонних отношениях, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Комментируя сообщения американского издания The Wall Street Journal о контактах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели эти сообщения. Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что существует множество утверждений о переговорах, которые Соединенные Штаты проводят или не проводят, однако она не может сообщить о содержании каких-либо конкретных переговоров, передает ТАСС.

Жан-Пьер также заявила, что администрация США оставляет за собой право вести прямые переговоры на высоком уровне по вопросам, беспокоящим Соединенные Штаты. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что именно это происходило в течение последних нескольких месяцев. По словам Жан-Пьер, переговоры были сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях РФ и США. Она заверила, что в администрации Соединенных Штатов продолжают придерживаться базового принципа, согласно которому власти США ничего не обсуждают касательно Украины без участия самой Украины.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в администрации Соединенных Штатов осторожно относятся к тому, чтобы не раскрывать конкретное время и содержание переговоров с Россией, чтобы у Вашингтона оставалась возможность контактировать с Москвой и чтобы эти линии коммуникации не были отрезаны. Представитель Белого дома подчеркнула, что именно так Соединенные Штаты вели себя в течение последних нескольких месяцев.

В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан якобы провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта в Украине и использования ядерного оружия. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов.

Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что англосаксонские издания публикуют много «уток» и посоветовал обращаться с вопросом о переговорах в соответствующее американское издание или напрямую в Белый дом.

В минувшее воскресенье американское издание The Wall Street Journal сообщало, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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