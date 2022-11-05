 

При эвакуации из-за пожара посетители ресторана в Костроме устроили давку

05.11.2022, 11:55, Новости дня
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Посетители ресторана «Полигон» в Костроме, в котором в ночь на субботу начался пожар, во время эвакуации устроили давку, сообщили в правоохранительных органах.

После запуска охотничьей ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал мгновенно распространяться, сообщил источник ТАСС.

По его словам, очень быстро помещение стало наполняться едким дымом, плохо были видны эвакуационные выходы. Начались давка и паника, добавил представитель правоохранительных органов.

Телеканал «Звезда» в свою очередь сообщает, что, спасая посетителей горящего клуба «Полигон», пожарные были вынуждены выламывать двери, так как четыре эвакуационных выхода были заперты.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, погибли 15 человек. Пожар начался после запуска охотничьей ракетницы. Человек, запустивший ракетницу, объявлен в розыск. Возбуждено два уголовных дела.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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