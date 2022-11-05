Помощник главы Пентагона Плам сообщил о находящихся «в пути» на Украину ЗРК NASAMS

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам сообщил, что «около восьми» ЗРК NASAMS находятся «в пути» на Украину.

Плам полагает, что «около восьми» ЗРК «на подходе», они находятся «уже в пути». Однако он «точно не знает», где сейчас эти ЗРК «в цепочке» поставок. Плам полагает, что Украину ждут серьезные проблемы при внедрении противоракетных систем. В частности, «она не сможет обеспечить всестороннюю защиту», передает ТАСС.

«У вас не может быть щита. И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать? Это проблема принятия решения в сфере обороны. Это довольно трудно делать в мирное время, не говоря уже о конфликтах», – сказал он.

Напомним, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что вскоре украинские военные закончат подготовку к использованию комплексов NASAMS.

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