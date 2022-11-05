NYT назвала Фриланд, Каллас, Капутову и Грабар-Китарович возможными кандидатами на пост генсека НАТО после Столтенберга

Основным кандидатом на должность генсека НАТО после того, как этот пост покинет Йенс Столтенберг, является вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, сообщают СМИ.

Другими возможными кандидатами являются глава правительства Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, от Великобритании на этот пост претендует министр обороны Бен Уоллес, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

США своего кандидата не выдвигают, так как американский генерал обычно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе. При этом источник в альянсе не исключил, что Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год.

New York Times пишет, что борьба среди союзников по НАТО за пост генсека альянса уже началась. Вашингтон считает главным кандидатом Фриланд, которая владеет несколькими языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления и руководила «сложными ведомствами», передает ТАСС.

Напомним, Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО.

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