 

В приобретенной Маском компании Twitter начались сокращения сотрудников

05.11.2022, 5:30, Новости дня
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В пятницу в компании Twitter (соцсеть заблокирована в России), которую купил американский предприниматель Илон Маск, начались сокращения сотрудников, сообщают СМИ.

В частности, уволены были сотрудники, которые отвечают за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности и других подразделений, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Накануне многие сотрудники сообщили в соцсетях, что им закрыли доступ к корпоративной электронной почте. Однако пока CNN не может сказать, сколько человека уволят. Как сообщила телекомпания, о масштабах сокращений говорить пока рано.

В свою очередь, New York Times пишет, что сокращают сотрудников, которые находятся в разных регионах и государствах.

Сам Маск сообщил в Twitter, что из-за больших финансовых потерь – «более 4 млн долларов в день» – компании не избежать увольнения части персонала. Уволенным сотрудникам предложено трехмесячное выходное пособие в качестве компенсации. Кроме того, «для внесения кристальной ясности» он заявил, что «твердая приверженность модерации контента остается абсолютно неизменной». Он обещал, что соцсеть не будет подвергать цензуре достоверную информацию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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