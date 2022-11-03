Береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея обвинили КНДР в пуске трех баллистических ракет

КНДР запустила три, предположительно, баллистические ракеты, сообщила береговая охрана Японии. Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея зафиксировал пуск одной баллистической ракеты большой дальности и двух ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Yonhap News Agency.

Вскоре после пуска Береговая охрана Японии сообщила, что траектория первой ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Мияги, Ниигата и Ямагата. Однако позже министр обороны Японии Ясукадзу Хамада опроверг эту информацию. Он заявил, что после проведенного анализа было установлено, что запущенная в западной части КНДР ракета, из-за которой сработала экстренная система оповещения Японии, не пролетала над Японским архипелагом, а исчезла с радаров над Японским морем, упав, предположительно, там же, передает ТАСС.

Говоря о последовавших за этим запусках еще двух ракет, Хамада уточнил, что они были запущены из восточной части КНДР и упали в Японское море. Одна из трех запущенных ракет, по словам министра, пролетела расстояние 750 км, а максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. К какой именно из трех относится эта информация Хамада на уточнил. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал ракетные испытания КНДР неприемлемыми. По данным береговой охраны Японии, ущерба морских судам зафиксировано не было.

В свою очередь Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея зафиксировал в КНДР пуск одной баллистической ракеты большой дальности, которая, по оценкам, с высокой вероятностью может быть межконтинентальной, и двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По данным южнокорейских военных, примерно в 07.40 (01.40 мск) из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета большой дальности. По мнению военных РК, высока вероятность, что это была межконтинентальная ракета, поскольку во время полета произошло отделение двигателя и боеголовки. Примерно через час, около 08.39 (02.39 мск из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря были запущены, по оценкам, две баллистические ракеты малой дальности.

Накануне Северная Корея запустила шесть ракет класса «земля – воздух» по направлению к Желтому и Японскому морям. Ранее в тот же день Северная Корея запустила не менее десяти ракет в сторону Японского и Желтого морей.

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