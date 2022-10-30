 

Главком ВМФ Евменов: В России проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов»

30.10.2022, 13:00, Новости дня
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В РФ проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов», сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

Как сообщил Евменов в поздравлении в связи 326-ой годовщиной создания российского регулярного флота и Днем моряка-надводника, построенный на предприятии «Севмаш» в Северодвинске атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проходит испытания.

«Генералиссимус Суворов» – второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А». Подлодки проекта оснащают МБР «Булава», передает «Интерфакс».

«В настоящее время успешно завершила государственные испытания дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», предназначенная для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота. В следующем месяце она войдет в состав ВМФ России», – сообщил Евменов.

Он также сообщил, что корабли ВМФ РФ на постоянной основе выполняют задачи в различных районах Мирового океана.

«Ежедневно в море находятся более 100 кораблей и судов ВМФ России. В настоящее время задачи военно-морского присутствия в Средиземном море выполняет отряд кораблей Балтийского флота, а в Индийском океане действует отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота», – сообщил главком.

Ранее источник в ОПК сообщил, что передача атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») флоту, по оптимистичному сценарию, может состояться «под елочку», то есть до завершения 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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