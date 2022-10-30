ГУ МЧС по Адыгее: Два человека погибли в результате падения мотодельтаплана в горах
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Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.
По сообщению ведомства в 11.10 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС РФ по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в районе автодороги ст. Даховская – плато Лаго-Наки упал мотодельтаплан, в результате чего два человека погибли, передает ТАСС.
По прибытии экстренных служб было установлено, что при падении произошло возгорание мотодельтаплана. На место происшествия направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее при жесткой посадке дельталета в Подмосковье погибли двое человек.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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