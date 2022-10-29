Политик из Франции Флориан Филиппо назвал мафией режим Владимира Зеленского

Киевское руководство и лично президент страны Владимир Зеленский действуют, как «мафиозный режим», сообщил французский политик Флориан Филиппо.

«Зеленский снова просит 38 млрд долларов! (Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен и Германия хотят, чтобы ЕС платил, а значит, и Франция в значительной степени! Хватит! Как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны?» – цитирует Филиппо РИА «Новости».

Напомним, в октябре Зеленский на конференции Всемирного банка и МВФ заявил, что Украине необходимы 38 млрд долларов для закрытия дефицита бюджета страны в 2023 году.

Позже он заявил, что у Киева нет «ни цента», и сказал, что стране требуется 17 млрд долларов.

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