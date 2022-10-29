 

Политик из Франции Флориан Филиппо назвал мафией режим Владимира Зеленского

29.10.2022, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Киевское руководство и лично президент страны Владимир Зеленский действуют, как «мафиозный режим», сообщил французский политик Флориан Филиппо.

«Зеленский снова просит 38 млрд долларов! (Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен и Германия хотят, чтобы ЕС платил, а значит, и Франция в значительной степени! Хватит! Как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны?» – цитирует Филиппо РИА «Новости».

Напомним, в октябре Зеленский на конференции Всемирного банка и МВФ заявил, что Украине необходимы 38 млрд долларов для закрытия дефицита бюджета страны в 2023 году.

Позже он заявил, что у Киева нет «ни цента», и сказал, что стране требуется 17 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииОдин комментарий

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10.21 / “Все делается через задницу”. Комаровский оценил отношение украинских политиков к эпидемии COVID-19

03.08.21 / От имени Киевского апелляционного суда рассылают “повестки” с вирусом

19.08.21 / “Куда женихи смотрят?”, “Милашка, секси”. Экс-участница “НеАнгелов” Вика выложила в сеть новые пляжные фото в бикини

23.02.22 / Мнения: Европа будет мстить РФ за Донбасс

18.07.20 / “Дау. Дегенерация” Хржановского стал лучшим фильмом первого полугодия

16.01.22 / “Танцующий миллионер” Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой

11.10.21 / Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ

11.12.21 / Британка накормила кокаином и попыталась смыть в унитаз мартышку

02.12.21 / СБУ раскрыла доступ к материалам по делу о санкциях против Медведчука

05.08.21 / Журналист Иванов: Фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает около 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика