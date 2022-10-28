 

Мировые цены на нефть начали снижаться на 1% после заметного роста на протяжении последних трех дней

28.10.2022, 8:45, Новости дня
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Мировые цены на нефть показали снижение примерно на 1% после продемонстрированного на протяжении последних трех дней роста.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.37 снижается на 1,03%, достигая 94,05 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,28%, до 87,95 доллара, передает РИА «Новости».

Аналитики отмечают, что стоимость нефти начала снижаться после заметного роста трех последних дней. Так, со вторника по четверг цена январских фьючерсов на марку Brent выросла на 4,14%, а декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,67%.

Позитивной динамике котировок черного золота, в первую очередь, способствовали ожидания и выход статистики по запасам в США: из нее стало известно, что запасы бензина уменьшились на 1,5 млн баррелей, хотя аналитики ждали снижения только на 0,8 млн баррелей. Параллельно стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 3,4 млн баррелей (на 0,8%), до 401,7 млн баррелей, и это является минимумом с мая 1984 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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