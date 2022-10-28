Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину

Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на территории Украины, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», сообщил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных Сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.

«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.

Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников. «Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»? Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас сообщил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.

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