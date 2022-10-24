В Кремле анонсировали заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации под председательством Путина

Российский лидер Владимир Путин соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил на фоне спецоперации во вторник, информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что дополнительно Путин заслушает доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина и столичного мэра Сергея Собянина на эту тему. Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов пройдет в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что европейские страны начинают ускоренное снабжение украинской армии зимним снаряжением и экипировкой. «Генерал Мороз», по мнению Европы, будет вновь играть на стороне России.

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