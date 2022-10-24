 

Минобороны: Киев планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас и обвинить в этом Россию – доказательств разумеется не представлено

24.10.2022, 14:08, Новости дня
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Киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, Минобороны располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.

«Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», – приводятся слова Кириллова в Telegram-канале Министерства обороны.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении восстановить ядерный статус Украины, а во время СВО неоднократно призывал НАТО нанести удары по России.

Генерал также напомнил, про интервью Зеленского канадским СМИ с призывом ударить по Кремлю, в случае нанесения Россией ударов по офису украинского президента на Банковой.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо.

Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

Госдеп позднее опубликовал заявление, о том, что США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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