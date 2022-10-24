 

«Страна»: На Украине планируют начать массовую мобилизацию

24.10.2022, 14:08, Новости дня
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На Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, информирует издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском минобороны.

Как информирует «Страна», в Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация, при этом необходимости в массовом призыве не было, но сейчас ситуация поменялась, потому что Россия начала частичную мобилизацию, передает РИА «Новости».

По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью начинать массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствие должного учета военнообязанных, военкоматы не располагают «реальными списками», подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Россия призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет и позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.

«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Решать (вопрос учета) в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – добавил источник.

Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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