Ракета «Союз» со спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом программы «Сфера» стартовала с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и космическим аппаратом «Скиф-Д», запускаемым по программе «Сфера», стартовала с космодрома Восточный.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в 22.57 и стал первым в 2022 году пуском с космодрома Восточный. Спутники «Гонец-М» впервые отправились на орбиту с этого космодрома, а «Скиф-Д» стал первым аппаратом, запущенным по программе «Сфера», передает ТАСС.

Через несколько минут после старта головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Дальнейшее выведение аппаратов займет чуть более четырех часов. Выполняться оно будет при помощи разгонного блока.

Накануне ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. В тот же день на стартовом столе космодрома «Байконур» установили ракету «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-21».

Кроме того, в прошлую субботу с космодрома Плесецк стартовала легкая ракета «Ангара-1.2» с военным спутником «Космос-2560». Помимо этого, 10 октября с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К».

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