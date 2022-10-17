 

Лидер оппозиционной партии Шор обвинил Санду в диктатуре и нарушении конституции

17.10.2022, 3:10, Новости дня
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Президент Молдавии Майя Санду нарушила конституцию и установила в стране диктатуру, сообщил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

В воскресенье в Кишиневе силовики разогнали мирную демонстрацию и ликвидировали палаточный городок оппозиции перед зданием парламента. После этого Шор заявил, что «с сегодняшнего дня власть в Молдавии незаконна», передает РИА «Новости».

По его словам, 3 тыс. спецназовцев напали на пожилых людей, единственная вина которых заключается в том, что они требуют улучшить уровень жизни. Шор заявил, что у граждан есть право протестовать, а у «организаторов протеста есть разрешение».

«Когда президент нарушает конституцию и закон – закона ни для кого в стране нет», – сообщил он, добавив, что в генпрокуратуру подана жалоба. Шор подверг силовкиов критике и заявил, что прежде ни одно правительство Молдавии «не подавляло мирные протесты». 

Напомним, протесты сторонников партии «Шор» продолжаются в Кишиневе с сентября. Участники акций возмущены уровнем инфляции, ростом цен на газ и другие энергоресурсы, а также продукты питания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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