 

В Минздраве Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса

16.10.2022, 21:35, Новости дня
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Из-за инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться ряд больниц, сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в интервью телеканалу ARD.

«Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты», – цитирует его РИА «Новости».

Во вторник он вместе с министром финансов Кристианом Линднером обсудит суммы и порядок реализации помощи больницам, однако речи не идет создании особого фонда, аналогичного тому, как то было в случае бундесвера, добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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