 

Вице-адмирал ВМС США Томас заявил о способности Соединенных Штатов защитить Южную Корею и Японию от ракет КНДР

15.10.2022, 0:15, Новости дня
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Соединенные Штаты в состоянии защитить Южную Корею и Японию от баллистических ракет КНДР, сообщил командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас.

По словам командующего Седьмым флотом ВМС США, после недавних пусков КНДР Соединенные Штаты провели в регионе учения по противоракетной обороне, чтобы дать Пхеньяну понять, что США способны защитить своих союзников. Как сообщил вице-адмирал США, в составе Седьмого флота есть корабли «с ракетным потенциалом», якобы способные защитить американских союзников не только в воздухе, но и на суше. Он также отметил, что у Вашингтона есть возможность защитить союзников с помощью баллистических ракет, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября запущенная КНДР неопознанная баллистическая ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Двумя днями ранее Токио и Сеул также обвинили Пхеньян в пуске двух баллистических ракет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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