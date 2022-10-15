Власти Николаевской и Одесской областей объявили в подконтрольных Киеву регионах воздушную тревогу

Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщают местные администрации и их представители.

Воздушную тревогу в своих регионах объявили губернатор Николаевской области Виталий Ким и спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник взрывы прогремели в Одесской и Винницкой областях. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу.

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