Власти Николаевской и Одесской областей объявили в подконтрольных Киеву регионах воздушную тревогу
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Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщают местные администрации и их представители.
Воздушную тревогу в своих регионах объявили губернатор Николаевской области Виталий Ким и спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник взрывы прогремели в Одесской и Винницкой областях. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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