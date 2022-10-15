Зампостпреда России в ОБСЕ Буякевич обвинил Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в организации

Польша за время председательства в ОБСЕ продемонстрировала полную некомпетентность, преследовала собственные корыстные интересы и подрывала дух многостороннего взаимодействия в организации, сообщил зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия-24».

Российский дипломат выразил сожаление по поводу того, что в этом году в ОБСЕ председательствует Польша, которая, по словам Буякевича, оказалась совершенно некомпетентна «с точки зрения честного брокера». Как подчеркнул зампостпреда РФ в ОБСЕ, власти Польши вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы международной организации и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку в полном соответствии и полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона, передает РИА «Новости».

Российский дипломат выразил уверенность, что история еще даст оценку председательству Польши в ОБСЕ, но, по словам Буякевича, уже сейчас ясно, что поляки провалили дух многостороннего взаимодействия.

В прошлый четверг в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли фантазии Польши о выплате Варшаве репараций за понесенные потери во время Второй мировой войны, подчеркнув, что если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы.

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