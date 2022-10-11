 

Минпромторг России: Активы автоконцерна Nissan перейдут в собственность ФГУП «НАМИ»

11.10.2022, 12:05, Новости дня
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Российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу России, сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет, говорится в сообщении министерства.

По сообщению Минпромторга, исполком Nissan одобрил продажу «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка подразумевает передачу 100% активов Nissan в РФ НАМИ, передает РИА «Новости».

В министерстве добавили, что речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.

В Минпромторге уточнили что сделка подразумевает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять запчасти.

По словам Мантурова, данная сделка имеет важное значение для отрасли. Он рассказал также, что в результате переговоров стороны вышли на формат, при котором сохраняются производственный цикл, ключевые компетенции и рабочие места для 2 тыс. сотрудников.

В Минпромторге также уточнили, что «НАМИ» в рамках сделки по передаче российских активов Nissan получил возможность создавать совместные предприятия и привлекать другие компании в качестве производственных партнеров.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что производство на автомобильных заводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге может быть возобновлено после полного восстановления цепочек поставок автокомпонентов и оборудования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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