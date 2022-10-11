Немецкий депутат Севим Дагделен: Сценарий разорения России вряд ли реализуем

Одной из главных целей стран Запада является разорение России, НАТО делает все, чтобы конфликт в Украине не разрешился, информирует издание Junge Welt со ссылкой на депутата Бундестага Севим Дагделен.

Она назвала стратегию Запада глупой и безответственной, и тому есть две причины. «Во-первых, с каждым днем, с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам депутата, от попыток Запада «загубить» Россию экономической войной страдают не россияне, а жители Европы. Дагделен пояснила, что из-за санкционной политики производство в Германии, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону. «Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены», – отметила она.

Депутат отметила, что несмотря на все усилия США и ЕС, президент РФ Владимир Путин не стал изгоем на международной арене.

«Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине. И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах», – заключила она.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе санкционное.

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