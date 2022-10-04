В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета

Во втором квартале 2022 года россияне передали с мобильных устройств и приняли 8,35 млрд Гб данных – кварталом ранее этот показатель составлял 8,54 млрд Гб, следует из материалов Минцифры. До сих пор мобильный интернет-трафик в РФ рос от квартала к кварталу и от года к году.

Сокращение объемов мобильного интернет-трафика было зафиксировано впервые, подтвердили «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

В 2022 году не было традиционного трафика роста с марта по май, отметил представитель МТС. В сети Tele2 трафик сократился во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом на 1,6%, отметил представитель компании.

Участники рынка и эксперты, мнение которых приводит издание, связывают первое в истории российского мобильного интернета снижение объемов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в РФ иностранных сервисов.

«В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы», – перечислили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве добавили, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными – многие российские компании предлагают доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.

По данным МТС, россияне в августе стали в два с половиной раза реже заходить на новостные сайты, чем в марте. Сообщалось, что число уникальных пользователей за этот период снизилось вдвое: пользователи переключились на развлекательный контент и мобильные игры.

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