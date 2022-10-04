Совфед единогласно одобрил принятие новых регионов в состав России

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей России, передает ТАСС.

В договорах также указано, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Их главы получат статус губернаторов. Врио руководителей субъектов назначит президент РФ в течение 10 дней со дня принятия субъектов. Правительства областей будут сформированы врио губернаторов в соответствии и законодательством России.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

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