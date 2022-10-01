 

В Китае предрекли мировую катастрофу из-за зависимости Европы от США

01.10.2022, 18:02, Новости дня
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Европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, что обернется настоящей катастрофой для всего мирового сообщества и помешает урегулированию конфликта на Украине, пишет китайские издание Global Times.

В публикации отмечается, что зависимость Европы от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. По мнению автора статьи, такое положение дел катастрофично для ЕС и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что именно по указу США европейские правительства сделали своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой, при этом совершенно забыв об экономических интересах.

«Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту: Европа – очередной кусок мяса на разделочной доске США», – резюмировал автор текста.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, с какой целью Вашингтон нагоняет страх на ЕС, и чего Европе действительно стоит опасаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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