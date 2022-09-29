 

Уточнены критерии освобождения от мобилизации специалистов IT и связи

29.09.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отсрочка от призыва по частичной мобилизации распространяется на соответствующих необходимым критериям специалистов, трудоустроившихся и после 21 сентября в аккредитованную Минцифры РФ IT-компанию.

Таким образом, Минцифры уточнило ответ на опубликованный на портале «Объясняем.рф» вопрос, что отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке, передает ТАСС.

Ранее Минцифры РФ опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.

До этого на «Госуслугах» была открыта форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Как отмечало министерство, форму для начала нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора аккредитованной Минцифры организации.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02.22 / Импорт газа в Украину значительно увеличился в феврале – оператор ГТС Украины

28.08.20 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

03.06.21 / В Украину прибыло еще 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках COVAX

17.10.20 / Азербайджан выразил протест РФ из-за визита Милонова в Карабах

06.07.21 / Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином»

11.12.21 / “Иногда было страшно”. Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей

29.01.22 / Гудков: Вторжение в Украину для Путина означает поражение в России. Какой ему смысл самоубиваться?

02.11.20 / ФСБ пресекла ввоз 50 кг наркотиков из Польши

05.10.20 / Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным

09.04.21 / Стресс-тест для Байдена и рычаг на переговорах — SRF объяснил манёвры России у границ Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика