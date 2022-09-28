 

ЦИК Луганской Народной Республики подвел итоги референдума

28.09.2022, 2:15, Новости дня
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Вхождение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ поддержали 98,42% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.

Итоговые цифры были выведены на экран в инфоцентре в Доме правительства в Луганске. Как сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, положительно ответили на вопрос, вынесенный на референдум, более 1,6 млн человек, передает ТАСС.

«На вопрос «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации» «да» ответили 1 636 302 участника референдума. «Нет» ответили 16 555 участников референдума. Референдум состоялся», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Итоговая явка очень высокая. <…> Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – добавила она.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в среду, 28 сентября, планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.

«Я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ в установленном законодательном поле Российской Федерации на правах субъектах России», – сказал он. После выступления Пасечника в зале раздались аплодисменты и прозвучали гимны РФ и ЛНР.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав РФ на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Еще днем жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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