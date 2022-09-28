Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины

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28.09.2022, 2:15, Новости дня
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Запорожская область, где на референдуме 23–27 сентября большинство избирателей высказались за вхождение в состав РФ, де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Сегодняшним референдумом состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав – такую заявку мы подали», – приводит слова Балицкого ТАСС.

Он поблагодарил членов областного избиркома, которые организовали референдум, невзирая на угрозы Киева. «Дорогие друзья! Я думаю, что все мы с вами осознаем, что сегодня мы все в истории. Великой истории. Великой страны. Великого народа. Хотел бы, чтобы мы с вами бурными аплодисментами поздравили и поблагодарили всех членов комиссии, которые, невзирая на страх, угрозы и даже убийства, <…> это сделали», – сказал Балицкий после подведения итогов голосования.

Накануне председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что 93,11% избирателей поддержали вхождение региона в состав России. Явка составила 85,4%.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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