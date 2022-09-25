Пашинян: Азербайджан не признал территориальную целостность Армении

Армения не получила положительной реакции Азербайджана на вопрос о признании территориальной целостности Еревана в рамках ее международно признанных границ, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

«В моем выступлении в ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному соглашению. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему?» – приводят его слова РИА «Новости».

Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что если бы Азербайджан признал территориальную целостность международно признанной территории Армении, площадь которой составляет 29,8 тыс. квадратных километров, «то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение посредством взаимного признания территориальной целостности каждого из двух государств». По его мнению, «в противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации».

В прошлую среду Пашинян сообщил, что армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

13 сентября Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к РФ за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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