 

В Общественной палате рассказали о явке на референдумах по вхождению в Россию

24.09.2022, 11:15, Новости дня
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Явка на референдумах в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%, сообщил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«На вечер вчерашнего дня явка в Херсонской области была 15,31% от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области явка составила 20,52%. Явка на референдуме в ЛНР составила 21,97%. В ДНР на всенародном голосовании составила 23,64%», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Холодова, эти цифры демонстрируют серьезную активность избирателей.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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