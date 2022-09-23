 

В США усомнились в способности украинских военных заправить американский танк

23.09.2022, 4:40, Новости дня
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Украина хочет получить от стран Запада современные танки, но США и их союзники колеблются с принятием решения, пишут СМИ.

Сотрудник Конгресса США заявил, что современные танки – «первое в списке» того, что просят украинцы, «раньше такого не было». По словам сотрудника Конгресса, Киев «пытается вернуть территорию, танки помогут сделать это», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Эксперты считают, что американские танки Abrams и немецкие Leopard могут значительно повысить боеспособность украинских сил, но США и Германия обеспокоены трудностями логистики и обучения. Американский чиновник указал, что «довольно сложно передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания». «Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить», – сказал он.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».

В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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