Путин выразил надежду на проведение футбольного матча России и Боснии и Герцеговины

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что товарищеский матч между футбольными сборными РФ и Боснии и Герцеговины состоится, об этом он сообщил в ходе встречи с членом Президиума Боснии и Герцеговины, лидером боснийских сербов Милорадом Додиком.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивные мероприятия, в том числе и то, о котором вы сказали (товарищеская встреча сборных по футболу – прим. ТАСС), состоится, сыграет свою роль для развития спорта и межчеловеческих отношений, отношений между людьми», – сказал Путин Милораду Додику, передает ТАСС.

Встреча политиков проходит во вторник в Кремле.

В начале сентября Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что 19 ноября в Петербурге пройдет товарищеский матч со сборной России. В Российском футбольном союзе (РФС) указали, что есть существует принципиальная договоренность о проведении этой игры.

В УЕФА указали, что товарищеский матч между сборными РФ и Боснии и Герцеговины не противоречит решениям исполнительного комитета организации.

—