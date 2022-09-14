В ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане

Обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в эфире Первого канала глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя (поселок городского типа вблизи Красного Лимана – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

«Что касается артемовского направления, там союзные силы продолжают продвигаться, освобождены несколько населенных пунктов: Николаевка, Николаевка Вторая», – рассказал он. «Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска, удерживают позиции, противостоят противнику, у противника не получается выбить наши подразделения, наши подразделения планируют развивать успех в плане наступления», – отметил глава ДНР.

Накануне Пушилин сообщил, что украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом.

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