Путин заявил об обесценивании нобелевских премий мира (ему же не дали)

Нобелевский комитет значительно обесценил значимость премий мира, вручая их таким людям, как экс-президент США Барак Обама, сообщил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы очень рады тому, что наш житель получил Нобелевскую премию мира (главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов). Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость нобелевских премий в этой гуманитарной области», – передает ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что хорошо относится ко всем коллегам, «несмотря на все разногласия, скажем, с американскими нашими партнерами». «У нас были деловые отношения и с прездиентом Обамой. За что ему дали нобелевского лауреата? Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом», – отметил Путин.

«Вот сейчас дали нашему гражданину. Мы много знаем таких случаев, когда решения принимаются исключительно под воздействием текущей политической конъюнктуры. Это не делает чести тем, кто принимает такие решения. Тем не менее мы порадуемся за тех наших граждан, которые такую премию получают», – сказал глава государства.

Ранее Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России.

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