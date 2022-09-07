Путин заявил о попытках Киева подорвать ЛЭП у ядерных объектов в России

Украинская сторона пыталась подорвать линии электропередач у ядерных объектов на российской территории, сообщил президент Владимир Путин.

«Кстати говоря, мы нечасто говорим об этом, но и не скрываем – пытались даже проводить террористические акты на территории Российской Федерации, подрывая линии высоковольтные электропередачи, близкие к нашим объектам ядерной энергетики», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что это говорит о целенаправленном характере работы украинских спецслужб в этом направлении. «Зачем, какой смысл в этом – создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают», – сказал президент.

Он предположил, что, возможно, одним из мотивов может стать создание дополнительных кризисов, но признался, что до конца не понимает мотивов.

Минобороны РФ сообщало, что ВСУ, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявлял: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.

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