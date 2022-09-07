 

Путин сказал, ради чего в Европе ухудшают жизнь людей

07.09.2022, 9:02, Новости дня
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Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их, информирует ТАСС.

Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, передает РИА «Новости».

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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